Эстония не планирует вводить чрезвычайное положение из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Эстония не планирует вводить чрезвычайное положение в связи с первым в республике зафиксированным случаем заражения коронавирусом, сообщила в четверг глава департамента здоровья Мерике Юрило.

Ранее министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что в Эстонии выявлен первый зараженный коронавирусом . По словам министра, им оказался постоянно проживающий в республике гражданин Ирана.

"Объявлять чрезвычайную ситуацию в настоящее время департамент здоровья пока не планирует. Сейчас это было бы непропорциональной мерой", - сказала Юрило на пресс-конференции в Таллине.

Она подтвердила информацию о заболевшем. "Гражданин Ирана, вероятнее всего, заразился коронавирусом в Иране, где он находился с долгосрочным рабочим визитом. В Таллин он приехал на автобусе из Риги и, почувствовав боль в горле, сам вызвал скорую помощь на Таллинский автовокзал. Практически сразу его изолировали в инфекционную больницу", - отметила Юрило.

По ее словам, в четверг власти установили личности всех остальных 24 пассажиров, ехавших в том же автобусе. "Со всеми ними удалось связаться. Им были даны инструкции, как себя вести в свете этой ситуации", - добавила глава департамента.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.