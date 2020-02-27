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На Северном Кавказе за 2019 год предотвратили девять терактов
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РИА Новости

На Северном Кавказе за 2019 год предотвратили девять терактов

13:06 27.02.2020 (обновлено: 14:36 27.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 фев - РИА Новости. Силовики в минувшем году предотвратили на Северном Кавказе девять терактов и уничтожили 26 террористов, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации "Исламское государство"*. Ликвидировано 26 террористов, предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков", - перечислил Патрушев в четверг на совещании во Владикавказе.
По его словам, уголовные дела за пропаганду радикальной идеологии и сбор денег для террористов возбудили на десять человек. Кроме того, выявлено 94 преступления, связанных с экстремизмом.
По данным Патрушева, в СКФО приняты меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе направленной на разжигание межнациональной розни и создание очагов напряженности. "Пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало снижению угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма", - сказал он.
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"Существенная работа проведена по снижению миграционных угроз, включая противодействие вовлечению мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность", - добавил Патрушев.
В рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2019" было выявлено "более трёх тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено 171 уголовное дело, выявлено 40 лиц, находящихся в розыске", сообщил секретарь Совбеза.
Перед совещанием Патрушев в Беслане возложил цветы к мемориалу "Город Ангелов", посвященному жертвам одного из самых кровавых терактов в истории России. По словам секретаря Совбеза, "такое не забывается" и никогда не должно повториться.
* Террористическая организация, запрещена в России
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