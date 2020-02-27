На Северном Кавказе за 2019 год предотвратили девять терактов

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 фев - РИА Новости. Силовики в минувшем году предотвратили на Силовики в минувшем году предотвратили на Северном Кавказе девять терактов и уничтожили 26 террористов, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации "Исламское государство"*. Ликвидировано 26 террористов, предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков", - перечислил Патрушев в четверг на совещании во Владикавказе.

По его словам, уголовные дела за пропаганду радикальной идеологии и сбор денег для террористов возбудили на десять человек. Кроме того, выявлено 94 преступления, связанных с экстремизмом.

По данным Патрушева, в СКФО приняты меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе направленной на разжигание межнациональной розни и создание очагов напряженности. "Пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало снижению угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма", - сказал он.

"Существенная работа проведена по снижению миграционных угроз, включая противодействие вовлечению мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность", - добавил Патрушев.

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2019" было выявлено "более трёх тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено 171 уголовное дело, выявлено 40 лиц, находящихся в розыске", сообщил секретарь Совбеза.

Перед совещанием Патрушев в Беслане возложил цветы к мемориалу "Город Ангелов", посвященному жертвам одного из самых кровавых терактов в истории России. По словам секретаря Совбеза, "такое не забывается" и никогда не должно повториться.