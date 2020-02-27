В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера в Польше

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле не связывают нападение на проживающего в Польше чеченского блогера В Кремле не связывают нападение на проживающего в Польше чеченского блогера Тумсо Абдурахманова с его критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова , заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Российские СМИ сообщили со ссылкой на сайт правозащитной ассоциации VAYFOND, что в среду на Абдурахманова, критиковавшего власти Чечни, было совершено нападение. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.

В данный момент видеозапись уже недоступна. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявлял, что Даудов лишь сказал, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни.

"Мы не склонны проводить такие параллели. К сожалению, нападения те или иные на российских граждан совершаются по самым разным причинам. И этим занимаются правоохранительные органы тех стран, где это происходит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, замечают ли в Кремле, что на критиков Кадырова такие нападения происходят довольно регулярно.

По его словам, безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было организовано нападение на гражданина России.