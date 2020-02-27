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В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера в Польше
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера в Польше

13:06 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле не связывают нападение на проживающего в Польше чеченского блогера Тумсо Абдурахманова с его критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские СМИ сообщили со ссылкой на сайт правозащитной ассоциации VAYFOND, что в среду на Абдурахманова, критиковавшего власти Чечни, было совершено нападение. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.
В данный момент видеозапись уже недоступна. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявлял, что Даудов лишь сказал, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни.
"Мы не склонны проводить такие параллели. К сожалению, нападения те или иные на российских граждан совершаются по самым разным причинам. И этим занимаются правоохранительные органы тех стран, где это происходит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, замечают ли в Кремле, что на критиков Кадырова такие нападения происходят довольно регулярно.
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По его словам, безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было организовано нападение на гражданина России.
"Не думаем, что это важное событие для российской повестки. Ибо, во-первых, это произошло за границей, если я не ошибаюсь, это произошло в Польше. Поэтому если есть соответствующее заявление от потерпевшего, наверное, это будет поводом для разбирательства польских правоохранительных органов", - пояснил Песков.
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Тумсо АбдурахмановМагомед ДаудовАльви КаримовДмитрий ПесковПольшаРоссияОбщество
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