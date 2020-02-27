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Мать Винника пожаловалась Москальковой на условия в парижской тюрьме
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РИА Новости

Мать Винника пожаловалась Москальковой на условия в парижской тюрьме

13:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мать экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра Винника рассказала о плохих условиях содержания сына в парижской тюрьме, камере для свидания "метр на метр" и "унизительных осмотрах" перед встречей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен провела встречу с матерью россиянина в среду.
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"Я вчера принимала маму Александра Винника, который находится сегодня в тюрьме в Париже. Просто страшные вещи рассказывает. Об условиях содержания, о камере для свидания "метр на метр", о том, что маму раздевали вплоть до нижнего белья и одевали в рубашку. Все было построено на унижении, очень грязном, и слушая об этом, я подумала что мы (Россия) движемся вперед", - сказала Москалькова в ходе совещания на тему "Соблюдение прав человека при конвоировании из СИЗО в суд, а также при этапировании к месту отбывания наказания".
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. -0-
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