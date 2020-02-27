Мать Винника пожаловалась Москальковой на условия в парижской тюрьме

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мать экстрадированного из Греции в Париж россиянина Мать экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра Винника рассказала о плохих условиях содержания сына в парижской тюрьме, камере для свидания "метр на метр" и "унизительных осмотрах" перед встречей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Омбудсмен провела встречу с матерью россиянина в среду.

"Я вчера принимала маму Александра Винника, который находится сегодня в тюрьме в Париже. Просто страшные вещи рассказывает. Об условиях содержания, о камере для свидания "метр на метр", о том, что маму раздевали вплоть до нижнего белья и одевали в рубашку. Все было построено на унижении, очень грязном, и слушая об этом, я подумала что мы (Россия) движемся вперед", - сказала Москалькова в ходе совещания на тему "Соблюдение прав человека при конвоировании из СИЗО в суд, а также при этапировании к месту отбывания наказания".

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.