В комитет ГД поступило более 300 поправок в проект по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 300 поправок поступило в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции РФ, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.
"Всего на данный момент, на данную минуту поступило по поводу конституции 309 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы", - сказал Крашенинников на заседании комитета в четверг.
Он добавил, что ко второй статье, касающейся общероссийского голосования по конституции, поступило 32 поправки.