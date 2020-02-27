"ЯсноПонятно". Сервисное рабство: покупка времени или жизнь на откуп

Такси, мытьё окон, подписки на музыку и фильмы, приложения для медитации и даже аренда друзей. Всевозможные сервисы каждый день делают нашу жизнь комфортнее и проще. Какие риски мы несём, используя их, и надо ли навсегда лишать себя "созерцательного" труда?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — журналист и блогер Лена Володина — рассказывает, почему важно уметь делегировать не только на работе, но и дома.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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