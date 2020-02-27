"ЯсноПонятно". Сервисное рабство: покупка времени или жизнь на откуп

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ЯсноПонятно "ЯсноПонятно". Сервисное рабство: покупка времени или жизнь на откуп

Сделать уборку, сходить за продуктами и погулять с собакой. Раньше мы сами занимались домашним бытом, а теперь нанимаем клинеров, доставщиков и догситтеров. Теперь освободилось время для действительно важных дел! Но где грань между делегированием из-за нехватки времени и банальной ленью? И чем опасно постоянное перекладывание своих дел на сервисы?