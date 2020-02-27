Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.
2020-02-27T13:01+0300
https://ria.ru/20200227/1565274737.html
"ЯсноПонятно". Сервисное рабство: покупка времени или жизнь на откуп
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565274650_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_351391332abab5dbd47fbb3a207fa748.jpg
РИА Новости

"ЯсноПонятно". Сервисное рабство: покупка времени или жизнь на откуп

13:00 27.02.2020 (обновлено: 13:01 27.02.2020)
638
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Сервисное рабство: покупка времени или жизнь на откуп
Вчера, 13:00
Сделать уборку, сходить за продуктами и погулять с собакой. Раньше мы сами занимались домашним бытом, а теперь нанимаем клинеров, доставщиков и догситтеров. Теперь освободилось время для действительно важных дел! Но где грань между делегированием из-за нехватки времени и банальной ленью? И чем опасно постоянное перекладывание своих дел на сервисы?
Такси, мытьё окон, подписки на музыку и фильмы, приложения для медитации и даже аренда друзей. Всевозможные сервисы каждый день делают нашу жизнь комфортнее и проще. Какие риски мы несём, используя их, и надо ли навсегда лишать себя "созерцательного" труда?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — журналист и блогер Лена Володина — рассказывает, почему важно уметь делегировать не только на работе, но и дома.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
202002
Обсудить 0
ЯсноПонятноПодкаст
Рекомендуем
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн передал "привет" Москве
Президент России Владимир Путин
Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи
Логотип компании Xiaomi
Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
Малое море в Испании
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Американская певица Уитни Хьюстон
В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак
Автомобиль службы Яндекс Такси
"Яндекс.Такси" могут включить в социально значимые интернет-ресурсы
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Омск
Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Тематический парк Остров мечты
Парк "Остров мечты" в Москве сопоставим с Диснейлендом, считает Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Лента новостейМолния