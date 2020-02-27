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В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
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РИА Новости

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

12:57 27.02.2020 (обновлено: 13:08 27.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в среду в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия - правопреемник СССР и Российской империи, отметил, что РФ взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ.
"Это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация. Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, о каких странах говорил Путин и планирует ли Россия в этой связи какие-то действия.
При этом Песков добавил, что есть некоторые страны, где перерегистрация не завершена. "Это не одна, не две, их чуть больше, но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась", - заключил Песков.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
26 февраля, 19:28Сказано в эфире
Экономист: РФ создала благоприятные условия республикам бывшего СССРРоссия, будучи правопреемницей СССР, выплатила долги всех республик бывшего Советского Союза, напомнил президент РФ Владимир Путин. Экономист Александр Абрамов в эфире радио Sputnik объяснил, какое значение это имело для экономик новообразованных государств.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСССРВ мире
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