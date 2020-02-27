В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

"Это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация. Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, о каких странах говорил Путин и планирует ли Россия в этой связи какие-то действия.