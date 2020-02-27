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Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
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РИА Новости

Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти

12:57 27.02.2020 (обновлено: 13:40 27.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
Как передает в четверг агентство Sputnik Беларусь, такое заявление прозвучало в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.
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25 февраля, 05:24
Несколько компаний подали заявки на март о поставке нефти в Белоруссию
"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то… компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов долларов, то 300 миллионов долларов Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности - двух президентов", - приводит агентство слова Лукашенко.
"Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, российские компании необоснованно настаивали на уплате им дополнительной премии при поставках нефти в Белоруссию, хотели продавать Минску нефть по мировой цене, "но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию". "Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему - потому что нет нормальных правил. Право силы - наклонить, заставить. Это ненормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко 21 февраля заявил, что Путин предложил механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в ТЭК РФ в 2020 году из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику. В этот же день министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила формулу цены нефти для Белоруссии со снижением премии примерно на два доллара за тонну ежегодно, новый подход позволит "частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, нельзя навязывать российским нефтяным компаниям невыгодные условия по поставкам нефти Белоруссии, которые не соответствовали бы российской и международной ценовой конъюнктуре. А замминистра финансов РФ Алексей Сазанов 26 февраля заявил, что Минфин не готовит решений по компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра.
Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Как сообщал в январе источник РИА Новости, Минск просил снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене, а российские нефтяники настаивали на ее сохранении.
Из-за разногласий и отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка сырья на них была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет разовых поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Как сообщал ранее госконцерн "Белнефтехим", на март, помимо группы "Сафмар", нефть в Белоруссию трубопроводным транспортом согласились поставлять еще пять российских компаний.
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
21 февраля, 14:20
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
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Михаил МясниковичАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
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