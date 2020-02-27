РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС , сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Согласно позиции России, Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам. В частности, среди таких положений была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.

Однако суд использовал Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как свидетельство того, что Москва пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

В результате апелляционный суд посчитал ошибочной постановление Окружного суда Гааги о том, что временное применение ДЭХ не распространялось на статью о разрешении споров с инвесторами в международных арбитражах. Как отмечает РБК, это фактически означает возвращение к исходной интерпретации международного арбитражного суда в Гааге.

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.