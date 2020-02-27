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РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
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РИА Новости

РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа

13:03 27.02.2020
216700
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНК "ЮКОС"
НК ЮКОС
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Согласно позиции России, Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам. В частности, среди таких положений была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.
Однако суд использовал Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как свидетельство того, что Москва пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
В результате апелляционный суд посчитал ошибочной постановление Окружного суда Гааги о том, что временное применение ДЭХ не распространялось на статью о разрешении споров с инвесторами в международных арбитражах. Как отмечает РБК, это фактически означает возвращение к исходной интерпретации международного арбитражного суда в Гааге.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
Мария Захарова во время брифинга
20 февраля, 17:10
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
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Республика КрымРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСГаагаРоссияВ мире
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