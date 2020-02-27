Эксперт заявила, что мультфильм "Вперед" не нарушает российские законы

"Я не заметила ничего, что бы не соответствовало нашему законодательству, а я его знаю хорошо. Фильм прекрасный и он совершенно про другое - про потрясающую братскую любовь, посвящен важнейшей проблеме неполной семьи. Мне кажется, найти в этом какую-то реплику, которая проассоциировалась с любой сексуальностью, а фильм вообще не про это, могут только люди, которые совсем не видят главного, которые заточены на какие-то свои темы и везде их выискивают", - сказала Терещенко.