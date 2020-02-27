Эксперт заявила, что мультфильм "Вперед" не нарушает российские законы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В американском анимационном фильме "Вперед" нет ничего, что не соответствовало бы российскому законодательству, он посвящен семейным проблемам, заявила РИА Новости программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал мультфильм "Вперед" от студий Pixar и Disney идеологической диверсией и заявил о намерении обратиться в Минкультуры РФ с требованием не выпускать картину в широкий прокат в России. По сообщениям СМИ, в мультфильме впервые официально появится ЛГБТ-персонаж, им станет девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским.
© Pixar Animation Studios, 2020Постер мультфильма "Вперед"
© Pixar Animation Studios, 2020
Постер мультфильма "Вперед"
"Я не заметила ничего, что бы не соответствовало нашему законодательству, а я его знаю хорошо. Фильм прекрасный и он совершенно про другое - про потрясающую братскую любовь, посвящен важнейшей проблеме неполной семьи. Мне кажется, найти в этом какую-то реплику, которая проассоциировалась с любой сексуальностью, а фильм вообще не про это, могут только люди, которые совсем не видят главного, которые заточены на какие-то свои темы и везде их выискивают", - сказала Терещенко.
Мультфильм рассказывает историю братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфутов, которые живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами и другими сказочными существами. Неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие.
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