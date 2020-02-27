Эксперт оценил идею повысить штрафы за нарушение ПДД в новом КоАП

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предложенные в тексте нового Предложенные в тексте нового КоАП размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения не решат проблему с пьяными водителями за рулем и лихачами, считает эксперт движения "Сильная Россия" по ДТП, адвокат Сергей Алексеев.

Ранее заместитель главы Минюста Денис Новак сообщил, что ведомство намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. По его словам, резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, поэтому в этом отношении проект будет изменен.

По мнению эксперта, такое решение является правильным, потому что общество не готово к резкому увеличению штрафов.

"Это не сократит нарушения в виде пьяной езды на дорогах, а также не будет препятствовать превышению допустимой скорости. В данный момент штрафы несоразмерны зарплатам", - сказал Алексеев РИА Новости.

Член Экспертного совета "Офицеров России", полковник полиции в отставке Сергей Тимофеев полагает, что нужно сохранить прежние размеры штрафов, а повышать их нецелесообразно, так как доходы россиян не растут.

"Хотелось бы, чтобы пересмотрели, потому что те штрафы, которые планируют ввести, я считаю, они очень большие и непосильны для русского народа", - отметил он.