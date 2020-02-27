Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T13:01+0300
https://ria.ru/20200227/1565274457.html
В РЖД получили первые заявки от женщин, желающих стать машинистами
https://cdn24.img.ria.ru/images/152583/38/1525833819_0:131:3178:1919_1036x0_80_0_0_73e48881625bea7e3e424057bd7dacd9.jpg
РИА Новости

В РЖД получили первые заявки от женщин, желающих стать машинистами

12:55 27.02.2020 (обновлено: 13:01 27.02.2020)
1827
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидаты для обучения первых в России женщин по профессии "помощник машиниста" электропоезда активно подают заявки, и пока принято к рассмотрению восемь заявок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Московская Дирекция скоростного сообщения в рамках пилотного проекта начнет обучать 10 женщин на помощников машиниста для управления поездом "Ласточка", курсирующем на МЦК. Их отбор начнется с 1 марта. "Несмотря на то, что отбор женщин на подготовку по профессии "помощник машиниста электропоезда" начнется только с 1 марта, заявки уже активно подают", - сообщили в пресс-службе РЖД в четверг.
РЖД ранее сообщали, что кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже полного среднего. "Из тех, что соответствуют первоначальным требованиям, пока 8", - рассказали в пресс-службе РЖД.
Компания ранее сообщала, что отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах РЖД.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
19 августа 2019, 08:00Правительство онлайн
Максим Топилин: "профессии не для женщин" уходят в прошлое
Подготовка женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка" начнется с 1 июня 2020 года. Само обучение продлится полгода и будет включать теоретические и практические этапы. Будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство "Ласточки". Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать на специальных тренажерах, которые полностью имитируют кабину этого электропоезда.
По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницы получат возможность работать помощником машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им право работать на МЦК уже в 2021 году. Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что надо не меньше трех лет отработать помощником, чтобы претендовать на должность машиниста.
Президент России Владимир Путин в кабине машиниста едет по ж/д мосту через Керченский пролив. Стоп-кадр видео
23 декабря 2019, 13:36
﻿Путин в кабине машиниста проехал по ж/д мосту через Керченский пролив
700003
Обсудить 0
Московское центральное кольцо (МЦК)РЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобили такси в Москве
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"
Анатолий Попов
В Сбербанке назвали популярные в США чеки инструментом каменного века
Томск
"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК
НК ЮКОС
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Московский Кремль
В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Лента новостейМолния