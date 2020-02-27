В РЖД получили первые заявки от женщин, желающих стать машинистами

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидаты для обучения первых в Кандидаты для обучения первых в России женщин по профессии "помощник машиниста" электропоезда активно подают заявки, и пока принято к рассмотрению восемь заявок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД

Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Московская Дирекция скоростного сообщения в рамках пилотного проекта начнет обучать 10 женщин на помощников машиниста для управления поездом "Ласточка", курсирующем на МЦК. Их отбор начнется с 1 марта. "Несмотря на то, что отбор женщин на подготовку по профессии "помощник машиниста электропоезда" начнется только с 1 марта, заявки уже активно подают", - сообщили в пресс-службе РЖД в четверг.

РЖД ранее сообщали, что кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже полного среднего. "Из тех, что соответствуют первоначальным требованиям, пока 8", - рассказали в пресс-службе РЖД.

Компания ранее сообщала, что отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах РЖД.

Подготовка женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка" начнется с 1 июня 2020 года. Само обучение продлится полгода и будет включать теоретические и практические этапы. Будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство "Ласточки". Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать на специальных тренажерах, которые полностью имитируют кабину этого электропоезда.