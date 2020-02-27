В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса , удовлетворительное – нет ни повышенной температуры, ни кашля, сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус, который протекает в лёгкой форме.

"У них нет повышенной температуры, нет кашля, нет насморка. Это тот максимум, который мы можем предоставить. Говорить, у кого конкретно какие симптомы, кто конкретно имеет подозрения на ухудшение состояния, недопустимо… Есть понятие врачебной тайны, есть понятие охраны личной жизни. Эти люди не хотят, чтобы публично озвучивалось, кто там сейчас находится и каково здоровье конкретно каждого человека. В целом ситуация абсолютно удовлетворительная", - сказала Галимова на брифинге в правительстве республики.

Она призвала с уважением относиться к людям, попавшим в сложную ситуацию. По словам Галимовой, в больнице для находящихся на карантине созданы максимально комфортные условия, для общения с близкими по интернету им выданы планшеты. "Надеюсь, что по завершению 14-дневного карантина эти люди смогут вернуться к своим близким. У всех пока на сегодняшний день речь идёт о двухнедельном карантине. Дальше будет уже врачебный консилиум определять", - добавила Галимова.

Как сообщалось ранее, эвакуированные проведут в инфекционной больнице в Казани 14 дней, где пройдут необходимый карантин, в течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе. Под контролем также остаётся и состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с пациентами.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.