Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Певец Александр Панайотов назвал фейком сообщения о том, что он представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.
О том, что именно Панайотов станет российским участником Евровидения, сообщил РИА Новости композитор и продюсер Игорь Крутой. Кроме того, об этом написали и некоторые СМИ, сославшиеся на свои источники.
"Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в инстаграме был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации", — написал Панайотов в инстаграме.
Он подчеркнул, что единственный источник, который назовет участника от России, — это Первый канал, пока не дававший никаких комментариев на этот счет.
"Я в свою очередь также никакой информацией не владею. Я не знаю, кто, а главное — зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если делается специально — то это очень цинично. Всем спасибо", — написал артист.
Пресс-служба Первого канала не ответила на запрос РИА Новости о том, действительно ли Россию будет представлять Панайотов.