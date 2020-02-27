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2020-02-27T14:03+0300
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Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении
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РИА Новости

Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении

12:43 27.02.2020 (обновлено: 14:03 27.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Александр Панайотов
Певец Александр Панайотов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Александр Панайотов . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Певец Александр Панайотов назвал фейком сообщения о том, что он представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.
О том, что именно Панайотов станет российским участником Евровидения, сообщил РИА Новости композитор и продюсер Игорь Крутой. Кроме того, об этом написали и некоторые СМИ, сославшиеся на свои источники.
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"Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в инстаграме был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации", — написал Панайотов в инстаграме.
Он подчеркнул, что единственный источник, который назовет участника от России, — это Первый канал, пока не дававший никаких комментариев на этот счет.
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"Я в свою очередь также никакой информацией не владею. Я не знаю, кто, а главное — зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если делается специально — то это очень цинично. Всем спасибо", — написал артист.
Пресс-служба Первого канала не ответила на запрос РИА Новости о том, действительно ли Россию будет представлять Панайотов.
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КультураЕвровидение-2020Новости культурыШоу-бизнесАлександр ПанайотовИгорь КрутойПервый канал (телеканал)ЕвровидениеРоссияОбщество
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