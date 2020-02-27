Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике

Ранее в СМИ появилась информация, что во время празднования Масленицы в детском саду "Гармония" в Перми детям включили песню про водку, пиво и вино. После этого департамент образования провел проверку и выяснил, что праздник организовала частная компания. По решению мэра Перми Дмитрия Самойлова был объявлен выговор начальнику управления дошкольного образования департамента образования Ольге Ершовой и заведующему детским садом "Гармония" Светлане Бурцевой.
"Руководитель дошкольного учреждения приняла решение об уходе", - сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
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