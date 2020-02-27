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В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге

12:36 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Открытие сквера имени Бориса Немцова в Праге - это суверенное право городских властей, в Кремле бы предпочли, чтобы городские власти этого города не забывали про Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения города от фашистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что городской совет Праги на заседании в понедельник принял решение переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова.
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"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города. Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова, Песков отметил, что никак, так как это не повод для отмечания.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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Борис НемцовДмитрий ПесковРоссияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Чем, интересно, руководствовались чиновники Праги, принимая это решение? Сделать плохо России? Так нам наплевать. Из категории "назло бабушке уши отморожу". Выставили себя дураками.
27 февраля, 13:12
Jemma Goroshko
2710001
Раз пражане (инициативное меньшинство) хотят изгадить свой город такими названиями - пускай, нам от этого ни жарко, ни холодно.
27 февраля, 12:57
iibrovkin
2600002
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