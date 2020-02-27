В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Открытие сквера имени Бориса Немцова в Открытие сквера имени Бориса Немцова в Праге - это суверенное право городских властей, в Кремле бы предпочли, чтобы городские власти этого города не забывали про Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения города от фашистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что городской совет Праги на заседании в понедельник принял решение переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова

"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города. Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова, Песков отметил, что никак, так как это не повод для отмечания.