Путин посетит парк развлечений "Остров мечты" перед его открытием

"Он съездит и посмотрит тематический парк "Остров мечты". Это новый объект, прекрасный объект, который на днях будет торжественно открыт в Москве. Прекрасный пример крупных частных инвестиций, собственно, с помощью которых и создается комфортная городская среда", - рассказал Песков журналистам.