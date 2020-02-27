Путин посетит парк развлечений "Остров мечты" перед его открытием

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг осмотрит тематический парк "Остров мечты" в Москве, который будет открыт 29 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Он съездит и посмотрит тематический парк "Остров мечты". Это новый объект, прекрасный объект, который на днях будет торжественно открыт в Москве. Прекрасный пример крупных частных инвестиций, собственно, с помощью которых и создается комфортная городская среда", - рассказал Песков журналистам.
"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, строящийся ГК "Регионы" в Нагатинской пойме Москвы. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов. Строительство парка началось в 2017 году. Его открытие запланировано на 29 февраля.