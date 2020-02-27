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Путин посетит парк развлечений "Остров мечты" перед его открытием
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РИА Новости

Путин посетит парк развлечений "Остров мечты" перед его открытием

12:36 27.02.2020
13681
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство парка "Остров мечты"
Строительство парка Остров мечты
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг осмотрит тематический парк "Остров мечты" в Москве, который будет открыт 29 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Он съездит и посмотрит тематический парк "Остров мечты". Это новый объект, прекрасный объект, который на днях будет торжественно открыт в Москве. Прекрасный пример крупных частных инвестиций, собственно, с помощью которых и создается комфортная городская среда", - рассказал Песков журналистам.
"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, строящийся ГК "Регионы" в Нагатинской пойме Москвы. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов. Строительство парка началось в 2017 году. Его открытие запланировано на 29 февраля.
Парк Остров Мечты
5 февраля, 12:41
Станция Бирюлевской линии метро Москвы расположится у "Острова мечты"
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Пир во время чумы...
27 февраля, 16:32
bberserker79
6510109
Диснейленд сделан как парк. Там уютно и красиво. А это торговый центр из дешевых материалов. "Пластиковая мечта". Это провал.
27 февраля, 17:54
Юля Веточкина
5720015
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