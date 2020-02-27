Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T17:33+0300
https://ria.ru/20200227/1565273363.html
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

12:42 27.02.2020 (обновлено: 17:33 27.02.2020)
109106
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.

"Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. <...> С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также отметил, что день рождения советского политического и государственного деятеля не то чтобы "широко празднуется" в России.
Накануне глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля, это будет официальный оплачиваемый выходной.
Конституция РФ
26 февраля, 18:42
День голосования по Конституции будет оплачиваемым выходным
Такую дату предложил президенту Андрей Клишас. Выбор он объяснил тем, что к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман уже начинается священный месяц Рамадан.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что голосование нельзя проводить 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Ленина.

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
Конституция РФ
25 февраля, 19:08
В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции
129584319152
Обсудить 120
Андрей КлишасВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Торопится власть пропихнуть поправки. Пока у ЕР конституционное большинство в Думе. Истерика.......
27 февраля, 12:48
Сергей Новиков
85400047
Россия единственная страна в мире ,где по каждому незначительному решению руководства страны и правительства , отчитываются перед народом.
27 февраля, 13:23
Андрей Андреевич
2630120
Рекомендуем
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Сотрудник дорожно-патрульной службы
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Пентагон
В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
"Вы больные, девочки". Почему в Грузии испугались приезда Лаврова
Автомобили такси в Москве
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Снимки котов из капсулы времени возрастом 120 лет
Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Женщина около пункта обмена валют в Киеве
Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики
Добыча нефти
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния