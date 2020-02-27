В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

"Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. <...> С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.