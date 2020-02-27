В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
"Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. <...> С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков также отметил, что день рождения советского политического и государственного деятеля не то чтобы "широко празднуется" в России.
Накануне глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля, это будет официальный оплачиваемый выходной.
26 февраля, 18:42День голосования по Конституции будет оплачиваемым выходным
Такую дату предложил президенту Андрей Клишас. Выбор он объяснил тем, что к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман уже начинается священный месяц Рамадан.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что голосование нельзя проводить 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Ленина.
Поправки в Конституцию
В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
25 февраля, 19:08В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции