В Сбербанке назвали популярные в США чеки инструментом каменного века

"Мы убрали чековые книжки в общении (с клиентами - ред.). Вернулся из Америки. Они гордятся тем, что они разработали решение искусственного интеллекта, которое читает чеки", - сказал Попов, выступая на конференции Сбербанка "ВЭД. Новые рынки".

"Кто знает, что такое чек, видел? У кого-то, может быть, есть чековая книжка здесь с собой?" - обратился он к залу.

"К счастью, у вас нет чековых книжек, потому что чековые книжки мы уничтожили для работы, в том числе, и со Сбербанком. Дело в том, что чековая книжка - это был большой наш бумажный инструмент для получения наличных в наших кассах. Теперь нет чеков. В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут. Ну что поделать. К счастью, нам удалось этот этап перескочить и наши онлайн-решения работают гораздо эффективнее чеков", - отметил топ-менеджер крупнейшего российского банка.