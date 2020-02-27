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В Сбербанке назвали популярные в США чеки инструментом каменного века
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РИА Новости

В Сбербанке назвали популярные в США чеки инструментом каменного века

12:35 27.02.2020 (обновлено: 15:53 27.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службойАнатолий Попов
Анатолий Попов
© Фото предоставлено пресс-службой
Анатолий Попов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чековые книжки, с помощью которых до сих пор осуществляется порядка 40% расчетов в США, - это инструмент каменного века, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы убрали чековые книжки в общении (с клиентами - ред.). Вернулся из Америки. Они гордятся тем, что они разработали решение искусственного интеллекта, которое читает чеки", - сказал Попов, выступая на конференции Сбербанка "ВЭД. Новые рынки".

"Кто знает, что такое чек, видел? У кого-то, может быть, есть чековая книжка здесь с собой?" - обратился он к залу.
"К счастью, у вас нет чековых книжек, потому что чековые книжки мы уничтожили для работы, в том числе, и со Сбербанком. Дело в том, что чековая книжка - это был большой наш бумажный инструмент для получения наличных в наших кассах. Теперь нет чеков. В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут. Ну что поделать. К счастью, нам удалось этот этап перескочить и наши онлайн-решения работают гораздо эффективнее чеков", - отметил топ-менеджер крупнейшего российского банка.
Вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек
20 мая 2019, 16:18
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Анатолий ПоповСбербанк РоссииАмерикаСШАЭкономика
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