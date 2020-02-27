Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами. Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами.

Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас местные власти самостоятельно определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам, что зачастую приводит к излишним ограничениям.

Так, например, выяснилось, что в Тамбове продавать алкоголь можно в пяти метрах от больницы, а в Махачкале надо выдержать 200 метров.

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.

По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей.

К документу должны прилагаться данные о количестве магазинов и кафе, которые подпадут под ограничения, расчет их возможных убытков, оценка снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.

По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, — 30 метров.