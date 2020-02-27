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2020-02-27T14:27+0300
https://ria.ru/20200227/1565273272.html
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
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РИА Новости

Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

12:34 27.02.2020 (обновлено: 14:27 27.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел в супермаркете
Алкогольный отдел в супермаркете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами.
Проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.
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В пояснительной записке говорится, что сейчас местные власти самостоятельно определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам, что зачастую приводит к излишним ограничениям.
Так, например, выяснилось, что в Тамбове продавать алкоголь можно в пяти метрах от больницы, а в Махачкале надо выдержать 200 метров.
Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей.
К документу должны прилагаться данные о количестве магазинов и кафе, которые подпадут под ограничения, расчет их возможных убытков, оценка снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.
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По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, — 30 метров.
В пояснительной записке также отмечается, что излишние ограничения негативно сказываются на легальном бизнесе, никак не влияют на уровень злоупотреблений алкоголем ‎и ведут к увеличению нелегального сегмента рынка.
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Обсудить 31
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
Алкоголь вообще не должен продаваться в продуктовых магазинах !!! Только специализированные магазины вдали от школ,густонаселенных районах и т.п. ! Алкоголь это тяжелый легализованный наркотик,ему не место быть всюду и легкодоступным!
27 февраля, 14:02
Ч.Чегеваров .
45210047
Минпромторг просто не знает чем заняться. Самое мутное министерство. может просто его разогнать?
27 февраля, 12:44
NNikki_5519
75120410
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