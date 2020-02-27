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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-27T12:30+0300
https://ria.ru/20200227/1565273020.html
В Китае продолжается подготовка к III Международному импортному ЭКСПО
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РИА Новости

В Китае продолжается подготовка к III Международному импортному ЭКСПО

12:30 27.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоМеждународный импортный ЭКСПО в Шанхае. 5 ноября 2018
Международный импортный ЭКСПО в Шанхае. 5 ноября 2018
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 27 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия коронавирусной пневмонии не сорвала подготовку к III Китайскому международному импортному ЭКСПО (China International Import Expo), запланированному на осень текущего года.
Первый пакет документов об участии зарубежных экспонентов в предстоящей выставке подписан в среду.
Договоры подписали, в частности, французская Michelin, японская фармацевтическая компания Takeda, и французская корпорация Lesaffre.
"Из-за продолжения эпидемии нам пришлось подписать соглашения через интернет. Однако, влияние эпидемии на импортное ЭКСПО является ограничным, подготовка к III Китайской международной импортной ЭКСПО проходит в нормальном порядке. На сегодняшний день на участие в выставке подписались более 1000 предприятий", - отметила замглавы отделения импортной ЭКСПО при Национальном выставочном центре Шанхая Чжоу Линьянь.
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