В Китае продолжается подготовка к III Международному импортному ЭКСПО

МОСКВА, 27 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия коронавирусной пневмонии не сорвала подготовку к III Китайскому международному импортному ЭКСПО (China International Import Expo), запланированному на осень текущего года.
Первый пакет документов об участии зарубежных экспонентов в предстоящей выставке подписан в среду.
Договоры подписали, в частности, французская Michelin, японская фармацевтическая компания Takeda, и французская корпорация Lesaffre.
"Из-за продолжения эпидемии нам пришлось подписать соглашения через интернет. Однако, влияние эпидемии на импортное ЭКСПО является ограничным, подготовка к III Китайской международной импортной ЭКСПО проходит в нормальном порядке. На сегодняшний день на участие в выставке подписались более 1000 предприятий", - отметила замглавы отделения импортной ЭКСПО при Национальном выставочном центре Шанхая Чжоу Линьянь.