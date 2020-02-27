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Катар отложил проведение международных конференций из-за коронавируса
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РИА Новости

Катар отложил проведение международных конференций из-за коронавируса

12:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар. Архивное фото
ДОХА, 27 фев - РИА Новости. Власти Катара приняли решение отложить две крупные международные конференции, проведение которых было запланировано на начало марта, из-за быстрого распространения коронавируса в регионе, сообщили РИА Новости организаторы мероприятий.
"Проведение 14-й конференции межрелигиозного диалога, запланированной на 3-4 марта, переносится на другие даты, о которых будет сообщено дополнительно", - отметили организаторы конференции.
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Как сообщили РИА Новости организаторы Пагуошской конференции, "правительство Катара в среду вечером приняло решение отсрочить проведение конференции по проблематике ядерных рисков (пагуошское движение ученых), запланированной на 1-5 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса".
В среду информационный офис правительства Катара сообщил, что в эмирате пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, и риск подхватить это заболевание является невысоким, несмотря на выявление случаев заболевания в других странах региона и, в первую очередь, в Иране, с которым Катар в отсутствие дипотношений с арабскими соседями ведет интенсивную торговлю.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКатарВ мире
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