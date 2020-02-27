Катар отложил проведение международных конференций из-за коронавируса

"Проведение 14-й конференции межрелигиозного диалога, запланированной на 3-4 марта, переносится на другие даты, о которых будет сообщено дополнительно", - отметили организаторы конференции.

Как сообщили РИА Новости организаторы Пагуошской конференции, "правительство Катара в среду вечером приняло решение отсрочить проведение конференции по проблематике ядерных рисков (пагуошское движение ученых), запланированной на 1-5 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса".

В среду информационный офис правительства Катара сообщил, что в эмирате пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, и риск подхватить это заболевание является невысоким, несмотря на выявление случаев заболевания в других странах региона и, в первую очередь, в Иране, с которым Катар в отсутствие дипотношений с арабскими соседями ведет интенсивную торговлю.