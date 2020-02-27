Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T12:24+0300
https://ria.ru/20200227/1565272584.html
УВКПЧ ООН озабочено ростом количества смертных приговоров в Египте
https://cdn23.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_a288aa33fb7643b85e4036baa83a4f7e.jpg
РИА Новости

УВКПЧ ООН озабочено ростом количества смертных приговоров в Египте

12:24 27.02.2020
151
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкКаир
Каир
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рост количества смертных казней в Египте, а также возможность вынесения высшей меры наказания несовершеннолетним вызывает озабоченность Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, об этом она заявила во время выступления в ходе 43 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Растущее применение смертной казни в Египте, где только в этом месяце, согласно сообщениям, были приговорены к смертной казни 37 человек, является серьезной проблемой. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сохранением статьи 122 закона о детях, которая допускает вынесение смертного приговора тем, кто был несовершеннолетним на момент совершения предполагаемого преступления", - сказала она.
По словам Бачелет, в Египте продолжают усиливаться ограничения свободы выражения мнений и свободу СМИ, а также нарушаются права на мирные собрания, о чем свидетельствует арест во время мирных протестов в сентябре и содержание под стражей свыше 4000 человек. Сообщения о насильственных исчезновениях и систематических преследованиях правозащитников, адвокатов, профсоюзных деятелей и членов их семей также вызывают озабоченность УКПЧ ООН.
Японская полиция
18 января, 05:55
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
000012
Обсудить 0
Мишель БачелетЖенева (кантон)Женева (город)ООНЕгипетВ мире
Рекомендуем
Мигранты из Гондураса
Бачелет осудила ограничительную политику США в отношении мигрантов
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Еще один иранский парламентарий заразился коронавирусом
Катар
Катар отложил проведение международных конференций из-за коронавируса
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
У Кремля нет инициатив по увековечению памяти Немцова
Вид на Багдад
Новый премьер Ирака подал прошение об отказе от гражданства Британии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с маршалом Советского Союза, экс-министром обороны СССР Дмитрием Язовым. 27 февраля 2020
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Девушка в медицинской маске на улице Милана
Число случаев заражения коронавирусом в Британии достигло 15
Руки в наручниках
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотика
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство рассмотрит проект о довольствии погибшего военного
Девушка в медицинской маске на улице Милана
СМИ: европейские судоходные компании терпят убытки из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского
Храм Христа Спасителя
Устанавливать камеры во всех храмах Москвы не нужно, заявили в епархии
Полицейский автомобиль
В Саранске женщина изрубила топором сожителя, оскорбившего ее
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея
Посольство рекомендовало россиянам в Южной Корее встать на учет
Площадь Независимости в Киеве
Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния