УВКПЧ ООН озабочено ростом количества смертных приговоров в Египте

"Растущее применение смертной казни в Египте, где только в этом месяце, согласно сообщениям, были приговорены к смертной казни 37 человек, является серьезной проблемой. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сохранением статьи 122 закона о детях, которая допускает вынесение смертного приговора тем, кто был несовершеннолетним на момент совершения предполагаемого преступления", - сказала она.

По словам Бачелет, в Египте продолжают усиливаться ограничения свободы выражения мнений и свободу СМИ, а также нарушаются права на мирные собрания, о чем свидетельствует арест во время мирных протестов в сентябре и содержание под стражей свыше 4000 человек. Сообщения о насильственных исчезновениях и систематических преследованиях правозащитников, адвокатов, профсоюзных деятелей и членов их семей также вызывают озабоченность УКПЧ ООН.