Депутат Госдумы призвал уменьшить размер дорожных штрафов в новом КоАП

"Главное - это не запросы общества, а соотношение с уровнем благосостояния граждан", - заявил Емельянов в разговоре с агентством. Он отметил, что в тех условиях, когда уровень доходов падает, завышенные штрафы приводят к тому, что на жизнь у людей просто не хватает.