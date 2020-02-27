Депутат Госдумы призвал уменьшить размер дорожных штрафов в новом КоАП

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уменьшение размера штрафов за нарушения ПДД, предусмотренных в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, необходимо, потому что их размер не соответствует уровню благосостояния россиян, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее заместитель главы Минюста Денис Новак сообщил, что ведомство намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенных в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.
По его словам, резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, поэтому в этом отношении проект будет изменен.
"Главное - это не запросы общества, а соотношение с уровнем благосостояния граждан", - заявил Емельянов в разговоре с агентством. Он отметил, что в тех условиях, когда уровень доходов падает, завышенные штрафы приводят к тому, что на жизнь у людей просто не хватает.
"При этом также падает эффективность сбора штрафов", - добавил депутат.
Ранее Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Критику в обществе вызвало предложение о значительном ужесточении наказания за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
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