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Депутат Госдумы призвал уменьшить размер дорожных штрафов в новом КоАП
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РИА Новости

Депутат Госдумы призвал уменьшить размер дорожных штрафов в новом КоАП

12:22 27.02.2020 (обновлено: 14:37 27.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Емельянов
Михаил Емельянов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уменьшение размера штрафов за нарушения ПДД, предусмотренных в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, необходимо, потому что их размер не соответствует уровню благосостояния россиян, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее заместитель главы Минюста Денис Новак сообщил, что ведомство намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенных в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.
Сотрудник дорожно-патрульной службы
Вчера, 11:44
Эксперт предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушение ПДД
По его словам, резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, поэтому в этом отношении проект будет изменен.
"Главное - это не запросы общества, а соотношение с уровнем благосостояния граждан", - заявил Емельянов в разговоре с агентством. Он отметил, что в тех условиях, когда уровень доходов падает, завышенные штрафы приводят к тому, что на жизнь у людей просто не хватает.
"При этом также падает эффективность сбора штрафов", - добавил депутат.
Ранее Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Критику в обществе вызвало предложение о значительном ужесточении наказания за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
Опрос
Нужно ли ужесточать наказание за нарушения ПДД?
Проголосовали:9048
12 февраля, 10:09
46504138
Обсудить 7
Михаил Емельянов (политик)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это специально игра в злого и доброго полицейского, или как торг на восточном базаре - сначала "закидывают удочку" побольше, а потом "доброе" правительство наполовину снижает и "все рады, все смеются", детский сад для наивных граждан.
27 февраля, 12:47
Александр Невский
1800000
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