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Религия и мировоззрение
2020-02-27T12:19+0300
https://ria.ru/20200227/1565272218.html
Устанавливать камеры во всех храмах Москвы не нужно, заявили в епархии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155252/40/1552524082_0:456:2048:1608_1036x0_80_0_0_d361b710cb96fbd679b779e4cc61d973.jpg
РИА Новости

Устанавливать камеры во всех храмах Москвы не нужно, заявили в епархии

12:19 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковХрам Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Нужды в повсеместной установке камер в храмах Москвы нет, несмотря на недавнее нападение в Никольской церкви на Бакунинской улице, заявил РИА Новости глава информационной комиссии Московской епархии, настоятель солнцевского храма преподобного Сергия Радонежского священник Александр Волков.
Ранее в СМИ появилась информация, что в храмах Русской православной церкви будут в обязательном порядке установлены камеры наблюдения. Необходимость в этом возникла после инцидента 16 февраля в Никольском храмы Москвы, когда 26-летний мужчина вошел в здание и ранил ножом двух человек. Мужчину задержали, полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"О необходимости повсеместной установки видеокамер в храмах города Москвы речи не идет. В настоящее время существуют требования по антитеррористической защите храмов, чей уровень (третий, согласно правилам – ред.) не предусматривает установки видеооборудования", - сказал священник.
Вместе с тем, отметил он, в столице все же есть храмы, которым предъявляются особые требования с точки зрения безопасности и антитеррористической защиты. В первую очередь речь идет о храме Христа Спасителя, где, по словам Волкова, безопасность обеспечивают правоохранительные органы Москвы, так как храм находится в совместном пользовании РПЦ и города.
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"Целесообразность установки камер в прочих храмах принимается настоятелем храма, исходя из местоположения, числа прихожан. Если это храм в густонаселенном районе или рядом с какими-то центральными станциями метро, где много людей проходят через территорию храма, то с моей точки зрения, как настоятеля, установка камер весьма полезна. Хотя, конечно, иногда камеры могут смущать прихожан, но этот вопрос нужно решать непосредственно исходя из конкретной ситуации. И устанавливать камеры так, чтобы, с одной стороны, было видно происходящее в храме, но, с другой стороны, не смущать верующих их наличием", - подчеркнул Волков.
В ряде столичных храмов, по его информации, установлены камеры видеонаблюдения, "чье наличие уже само по себе осаждает злоумышленников". Однако, как отметил он, никаких обязательных указаний о повсеместной установке камер со стороны руководства епархии в настоящее время нет.
"Все, что связано с обеспечением безопасности храма, лежит целиком на плечах настоятеля. Именно он определяет способ обеспечения безопасности, это никак не регламентируется в Церкви. Где-то привлекаются частные охранные предприятия, где-то храмы охраняют прихожане, где-то казаки – например, Даниловский монастырь. Этот вопрос настоятелями решается по-разному, но опять же, в зависимости от объективных обстоятельств", - заключил он.
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110001
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Религия и мировоззрениеАлександр Волков (священник)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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