В Перми для всех пациентов закончился карантин по коронавирусу

УФА, 27 фев – РИА Новости. Врачи выписали всех пациентов, находившихся на карантине по коронавирусу в Врачи выписали всех пациентов, находившихся на карантине по коронавирусу в Перми , ни у кого вирус не обнаружен, сообщает пресс-служба губернатора.

"Закончено медицинское наблюдение за тремя иностранными гражданами, прибывшими из Китая в Пермский край в феврале. Как поясняют в краевом минздраве, за время пребывания в обсерваторе у приехавших не выявлено симптомов ОРВИ. На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Напомним, что все граждане России и КНР, вернувшиеся из Китая, начиная с конца января, находились под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц. В международном аэропорту "Большое Савино" проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.