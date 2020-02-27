Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T12:18+0300
https://ria.ru/20200227/1565272141.html
В Перми для всех пациентов закончился карантин по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283279_0:999:2047:2150_1036x0_80_0_0_ce1e2539211d6e678d953880e9f7efd5.jpg
РИА Новости

В Перми для всех пациентов закончился карантин по коронавирусу

12:18 27.02.2020
568
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
УФА, 27 фев – РИА Новости. Врачи выписали всех пациентов, находившихся на карантине по коронавирусу в Перми, ни у кого вирус не обнаружен, сообщает пресс-служба губернатора.
"Закончено медицинское наблюдение за тремя иностранными гражданами, прибывшими из Китая в Пермский край в феврале. Как поясняют в краевом минздраве, за время пребывания в обсерваторе у приехавших не выявлено симптомов ОРВИ. На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Напомним, что все граждане России и КНР, вернувшиеся из Китая, начиная с конца января, находились под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Вчера, 09:25
Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров
Отмечается, что в регионе организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц. В международном аэропорту "Большое Савино" проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
Президент итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана
Вчера, 01:26
Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайПермьПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров
Девушка в медицинской маске на улице Милана
Число случаев заражения коронавирусом в Британии достигло 15
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля
Микробиологическая лаборатория
В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess
Девушка в маске
Эксперт рассказал, сколько людей может заразить больной коронавирусом
Президент итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана
Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы
Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом
Вена
В Вене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Прохожие в защитных медицинских масках
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1 766 человек
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование 22 апреля
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния