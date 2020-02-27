СМИ: европейские судоходные компании терпят убытки из-за коронавируса

По информации газеты, международная судоходная компания Maersk была вынуждена отменить за последние две недели 50 рейсов судов из Китая. Китайское пароходство Cosco отменило 70 перевозок грузов из китайских портов. Крупнейшая германская судоходная компания также столкнулась с серьезными проблемами на китайском рынке, которые в первую очередь связаны с закрытием предприятий на карантин, нехваткой грузовых автомобилей и водителей.