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Эксперт оценил законопроект о предустановке российского ПО
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РИА Новости

Эксперт оценил законопроект о предустановке российского ПО

12:11 27.02.2020
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© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
Старшеклассники за ноутбуками. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) в будущем может привести к удорожанию продукции американской компании Apple, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.
Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного софта на определенные виды техники.
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"На иностранных компаниях закон никак не отразится, максимум, я думаю, Apple может уйти, но потом вернется. Если они (компания - ред.) не сделают так, как обязывает закон, тогда они вынуждены будут уйти. Но тогда покупать продукцию будут через Alibaba, через Белоруссию - они просто другими путями будут приходить на наш рынок, и стоимость будет выше", - считает Макаров.
Он добавил, что закон также не упростит условия работы для маленьких компаний-участников рынка РФ. "Я не думаю, что этот закон даст какой-то очень серьезный эффект для маленьких российских компаний. Это хорошо, что он есть, но, наверное, главное - запретить неудаляемую предустановку, это самое главное. К примеру, чтобы я мог сам удалить ненужное приложение и установить то, которое я сам хочу", - указал он.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)AppleРоссияТехнологииЭкономика
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