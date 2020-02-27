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Сергея Доренского похоронят на Введенском кладбище в Москве
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РИА Новости

Сергея Доренского похоронят на Введенском кладбище в Москве

12:11 27.02.2020
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© Фото : Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского/ Д.РыловНародный артист РСФСР, профессор Московской консерватории Сергей Леонидович Доренский на концерте учеников
Народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории Сергей Леонидович Доренский на концерте учеников
© Фото : Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского/ Д.Рылов
Народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории Сергей Леонидович Доренский на концерте учеников. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР Сергей Доренский будет похоронен на Введенском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе консерватории.
Ранее сообщалось, что Доренский скончался в среду на 89-м году жизни.
"Прощание с Сергеем Леонидовичем Доренским состоится 28 февраля, в пятницу в 10.30 в фойе консерватории", - сказал представитель консерватории.
Он добавил, что после прощания состоится отпевание в храме Большое Вознесение на Никитской и в 13.30 пройдут похороны на Введенском кладбище.
Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, в 1979 году получил ученое звание профессора. В 1978 году он стал деканом фортепианного факультета, проработав в этой должности почти 20 лет, а с 2007 года возглавил кафедру специального фортепиано. Среди учеников Доренского - лауреаты многих международных конкурсов: народный артист РФ Денис Мацуев, российский пианист и музыкальный педагог Николай Луганский, заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян и заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, Станислав Бунин, Ольга Керн и многие другие.
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МоскваОбщество
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