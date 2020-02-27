В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1 766 человек

СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 171 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019 , таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 1 766, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

По данным KCDC, из числа новых случаев 115 обнаружены в городе Тэгу, еще 24 в провинции Кёнса-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались 13 человек, выздоровели 26, анализы еще 25568 человек в работе. 13-му погибшему было 75 лет. Уже 731 случай заражения связывают с сектой Синчхончжи. 25 зараженных обнаружены среди военнослужащих.

На город Тэгу и соседнюю провинцию Кёнсан-Пукто приходится 1477 случаев заражения в стране (более 80%). В Сеуле всего 56 случаев. Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы даже недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля. Южнокорейские авиакомпании временно отменили рейсы в Тэгу и из него. С 27 февраля по 8 марта по всей стране не будут работать детские сады, дошкольные учреждения, начальные и средние школы.

Как следует из информации на сайте МИД Южной Кореи, уже 43 страны до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 20 стран, таких как Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Израиль, Ирак полностью запретили въезд. Япония запретила пускать в страну тех, кто в последние две недели побывал в Тэгу и Чхондо.

Пять провинций в Китае ввели строгую проверку и обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа, включая Южную Корею, при этом в некоторых провинциях правила касаются всех иностранцев, а где-то ограничены Японией и Южной Кореей. Это вызвало возмущение в самой Южной Корее, которая, несмотря на требования многих людей и политиков, до сих пор не ввела запрет на въезд для путешественников из всех регионов Китая, сохраняя ограничения только в отношении провинции Хубэй.