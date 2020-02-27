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Россия настаивает, что Китай не может быть подключен к ДСНВ
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РИА Новости

Россия настаивает, что Китай не может быть подключен к ДСНВ

12:07 27.02.2020
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© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва настаивает, что Китай не может становиться стороной Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при его продлении, заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
Он напомнил, что РФ ранее предложила США продлить действующее соглашение без предварительных условий, но Вашингтон отказался.
"На чем они (США) особенно настаивают, - это подключение КНР. Мы совершенно резонно на это им указываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Договор написан так, что он охватывает только три вида вооружений, и включить в него что-то еще технически невозможно. Для этого его придется переписывать по новой", - отметил дипломат.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен
12 февраля, 03:23
США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Владимир ЛеонтьевДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСША
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