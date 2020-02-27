Россия настаивает, что Китай не может быть подключен к ДСНВ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва настаивает, что Китай не может становиться стороной Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при его продлении, заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"На чем они (США) особенно настаивают, - это подключение КНР. Мы совершенно резонно на это им указываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Договор написан так, что он охватывает только три вида вооружений, и включить в него что-то еще технически невозможно. Для этого его придется переписывать по новой", - отметил дипломат.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.