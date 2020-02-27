На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского

Вместе с тем на сайте президента указано, что Зеленский учился с 1995 года по специальности "правоведение". Однако на сайте вуза указано, что кафедра правоведения была создана в 1996 году — эту информацию РИА Новости подтвердили в институте. При этом там не смогли объяснить, каким образом Зеленский учился на правоведа с 1995 года, если кафедры еще не было.