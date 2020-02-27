На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. В биографии президента Украины Владимира Зеленского на его официальном сайте указана неверная информация о месте получения высшего образования, сообщили РИА Новости в приемной директора Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
На сайте говорится, что Зеленский с 1995 по 2000 год учился в Киевском национальном экономическом университете и получил квалификацию юриста.
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"Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас", — заявили в институте.
Вместе с тем на сайте президента указано, что Зеленский учился с 1995 года по специальности "правоведение". Однако на сайте вуза указано, что кафедра правоведения была создана в 1996 году — эту информацию РИА Новости подтвердили в институте. При этом там не смогли объяснить, каким образом Зеленский учился на правоведа с 1995 года, если кафедры еще не было.
Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
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