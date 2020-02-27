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Отца, бросившего детей в "Шереметьево", оставили под арестом
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РИА Новости

Отца, бросившего детей в "Шереметьево", оставили под арестом

12:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФВиктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 фев - РИА Новости. Хабаровский краевой суд оставил под арестом жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил детей в московском аэропорту "Шереметьево" и позже был арестован в Хабаровске по делу о краже, сообщил РИА Новости адвокат Денис Пензин.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Его обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" УК РФ. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой. Именно за кражу 100 тысяч рублей он был задержан, а 15 февраля арестован до 13 апреля. По делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.
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"Суд отклонил апелляционную жалобу (защиты - ред.) об изменении меры пресечения. Виктор Гаврилов останется под стражей до 13 апреля", - сказал Пензин.
Ранее сообщалось, что дети переданы родной матери, у которой новая семья. Женщина подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
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ХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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