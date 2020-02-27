Отца, бросившего детей в "Шереметьево", оставили под арестом

В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Его обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" УК РФ. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой. Именно за кражу 100 тысяч рублей он был задержан, а 15 февраля арестован до 13 апреля. По делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.