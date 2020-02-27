Отца, бросившего детей в "Шереметьево", оставили под арестом

ХАБАРОВСК, 27 фев - РИА Новости. Хабаровский краевой суд оставил под арестом жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил детей в московском аэропорту "Шереметьево" и позже был арестован в Хабаровске по делу о краже, сообщил РИА Новости адвокат Денис Пензин.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Его обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" УК РФ. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой. Именно за кражу 100 тысяч рублей он был задержан, а 15 февраля арестован до 13 апреля. По делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.
"Суд отклонил апелляционную жалобу (защиты - ред.) об изменении меры пресечения. Виктор Гаврилов останется под стражей до 13 апреля", - сказал Пензин.
Ранее сообщалось, что дети переданы родной матери, у которой новая семья. Женщина подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.