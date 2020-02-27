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В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотика
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РИА Новости

В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотика

12:01 27.02.2020 (обновлено: 12:13 27.02.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад, говорится в сообщении генконсульства РФ в Стамбуле.
"Утром 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула турецкой службой безопасности была задержана гражданка РФ Крылова Наталья Олеговна. По поступлении указанной информации от супруга задержанной генконсульство незамедлительно обратилось к местным компетентным органам за пояснениями. Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание Натальи Крыловой произведено в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Отмечается, что генконсульство находится в постоянном контакте с мужем российской гражданки и в рамках своих обязанностей и полномочий предпринимает все необходимые шаги с целью защиты ее законных прав и оказания содействия для скорейшего благоприятного разрешения ситуации.
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