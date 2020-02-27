В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотика

"Утром 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула турецкой службой безопасности была задержана гражданка РФ Крылова Наталья Олеговна. По поступлении указанной информации от супруга задержанной генконсульство незамедлительно обратилось к местным компетентным органам за пояснениями. Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание Натальи Крыловой произведено в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества", - говорится в сообщении российской дипмиссии.