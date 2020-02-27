Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат

"Аттестационная коллегия Минобразования отменила такие решения спецсоветов: о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, диссертация не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, а также в ней обнаружены текстовые заимствования и некорректные ссылки. Тема диссертации – "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)".