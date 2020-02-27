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Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат
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РИА Новости

Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат

11:59 27.02.2020
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© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады, брата третьего президента Украины Виктора Ющенко Петра лишили докторской степени за плагиат в диссертации, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.
"Аттестационная коллегия Минобразования отменила такие решения спецсоветов: о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям", - говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, диссертация не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, а также в ней обнаружены текстовые заимствования и некорректные ссылки. Тема диссертации – "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)".
Сергей Краевой
21 февраля, 16:29
Замглавы Минздрава решили лишить докторской степени
12281001
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Верховная Рада УкраиныВиктор ЮщенкоУкраинаВ мире
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