Пласидо Доминго не будет выступать в Королевском театре в Мадриде

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Известный испанский оперный певец Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго принял решение отказаться от участия в запланированных на ближайшее время представлениях оперы "Травиата" в Королевском театре в Мадриде, сообщает агентство Efe со ссылкой на заявление исполнителя.

Помимо этого певец решил оказаться от выступлений в театрах и труппах, которые могут испытывать трудности с выполнением этих обязательств, отмечает агентство.

Во вторник Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия. Это заявление он сделал после публикации об итогах расследования, проводимого американским профсоюзом оперных исполнителей. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на людей, знакомых с выводами расследования, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.

В среду министерство культуры Испании отменило выступления певца на сцене театра в Мадриде. В частности было принято решение об отмене участия артиста в спектаклях Театра Сарсуэлы 14 и 15 мая.

Пласидо Доминго в своем новом обращении подчеркнул, что хочет сделать "дополнительное заявление", чтобы исправить "ложное впечатление", вызванное его извинениями "в некоторых статьях, сообщавших о расследовании" по поводу домогательств.

Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Ранее Доминго в интервью испанской газете ABC отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".