Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сумма, которую россияне держат на банковских счетах, достигла максимума за десятилетие, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка.
По информации специалистов, этот показатель составляет 26% от общего объема привлеченных розничных ресурсов. В абсолютном выражении сумма достигла восьми триллионов рублей, что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.
Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
Храните сбережения в рублях
В январе глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, так как национальная валюта достаточно стабильна. Ранее такой же совет давал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов.
Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. По статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских финансово-кредитных организациях хранилось 29,4 триллиона рублей сбережений населения.
Проведенное в мае исследование холдинга "Ромир" показало, что сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках.