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https://ria.ru/20200227/1565270583.html
Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК
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РИА Новости

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

11:57 27.02.2020 (обновлено: 13:44 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сумма, которую россияне держат на банковских счетах, достигла максимума за десятилетие, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка.
По информации специалистов, этот показатель составляет 26% от общего объема привлеченных розничных ресурсов. В абсолютном выражении сумма достигла восьми триллионов рублей, что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.
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Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.

Храните сбережения в рублях

В январе глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, так как национальная валюта достаточно стабильна. Ранее такой же совет давал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов.
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Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. По статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских финансово-кредитных организациях хранилось 29,4 триллиона рублей сбережений населения.
Проведенное в мае исследование холдинга "Ромир" показало, что сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках.
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БанкиАльфа-банкНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Да ладно. Где цифры по вновь открытым вкладам? скорее всего те к то воровал, наворовали побольше в прошлом году. Больше 50% населения не могут отложить ни копейки, это не говорит о бедности?
27 февраля, 14:39
ГПГеннадий Пупкин
5401102
Вы прочтите эту же новость на РБК, с пояснениями и комментариями к отчету АльфаБанка. уверен, радужные представление ситуации у вас пропадет. Коротко - СМИ тщетно пытается это выдать за рост доходов, а аналитики считают это "перекладыванием из одного кармана в другой" Вам же не дают сравнительные отчеты по состоянию на других специфических счетах, чтобы в целом оценить рост или уменьшение вкладов - ибо условия на валютно-денежном рынке в России очень динамичные и нестабильные.
27 февраля, 19:07
Василий Кнутт
5200000
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