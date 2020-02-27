Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сумма, которую россияне держат на банковских счетах, достигла максимума за десятилетие, пишет Сумма, которую россияне держат на банковских счетах, достигла максимума за десятилетие, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка

По информации специалистов, этот показатель составляет 26% от общего объема привлеченных розничных ресурсов. В абсолютном выражении сумма достигла восьми триллионов рублей, что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.

Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.

Храните сбережения в рублях

В январе глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, так как национальная валюта достаточно стабильна. Ранее такой же совет давал глава ВТБ Андрей Костин . По его словам, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов.

Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. По статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских финансово-кредитных организациях хранилось 29,4 триллиона рублей сбережений населения.