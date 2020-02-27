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Коронавирус у пассажиров изолированного рейса Сеул-Ташкент не выявили
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РИА Новости

Коронавирус у пассажиров изолированного рейса Сеул-Ташкент не выявили

11:54 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в маске
Девушка в маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в маске. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 фев - РИА Новости. Признаки коронавируса не обнаружены у пассажиров рейса "Узбекских авиалиний" Сеул-Ташкент, в том числе у 21 гражданина России, всех людей с борта изолировали в четверг для диагностики в одном из терминалов аэропорта узбекской столицы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика.
По уточненным данным, на борту самолета находились 232 пассажира и 12 членов экипажа.
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"Осмотр всех пассажиров показал, что у них отсутствуют признаки ОРВИ и коронавируса, среди них 21 гражданин России", - сказал представитель авиакомпании. По его словам, все пассажиры начали покидать карантинное помещение.
Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы. По данным министерства здравоохранения республики, на 27 февраля там зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 595 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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