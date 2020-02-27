Число заболевших коронавирусом в Германии приблизилось к 30, пишут СМИ

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Число заразившихся коронавирусом в Германии приблизилось к 30, сообщили в четверг немецкие СМИ.

По данным агентства dpa , со вторника в ФРГ зарегистрированы, в общей сложности, 9 новых больных, в том числе 4 человека в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, четыре – в Баден-Вюртемберге и один – в Рейнланд-Пфальце.

О новом случае заражения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе. Мужчина заболел, общаясь с парой, которая была ранее госпитализирована с COVID-19. В настоящее время идет проверка более 300 участников карнавального шествия, в котором также принимали участие заболевшие.

Таким образом, число заболевших составило, по меньшей мере, 27 человек, еще два человека из "группы риска" в земле Северный Рейн-Вестфалия госпитализированы с симптомами гриппа, COVID-19 пока не подтвержден.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду заявил, что страна готовится к росту случаев заболевания COVID-19. В МИД ФРГ заявили, что рекомендаций об ограничении посещения севера Италии для немецких граждан пока нет. В четверг в Берлине будет объявлено о создании чрезвычайного штаба по борьбе с эпидемией, перед журналистами выступят глава Минздрава Йенс Шпан и министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи. Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека): 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограммов сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла. В приемлемом количестве - готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.