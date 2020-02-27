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2020-02-27T11:49+0300
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Путин направил приветствие участникам Международного форума труда
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РИА Новости

Путин направил приветствие участникам Международного форума труда

11:49 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IV Санкт-Петербургского Международного форума труда, отметив хорошую возможность для обмена опытом в сфере трудовых отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваши регулярные встречи, в которых принимают участие парламентарии, представители государственных ведомств и местных властей, учёные и эксперты, руководители предприятий и бизнесмены, предоставляют хорошую возможность для обмена опытом в сфере трудовых отношений", - говорится в телеграмме.
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Путин добавил, что в этом году форум посвящён актуальным вопросам, связанным с развитием человеческого капитала. Глава государства подчеркнул, что в данном контексте особого внимания заслуживает проблематика модернизации систем образования, регулирования трудовой миграции, внедрения инновационных технологий управления, обеспечения занятости, особенно среди молодёжи.
Глава государства отметил важность создания условий, при которых каждый человек получал бы возможность в полной мере реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, эффективно и своевременно осваивать новые знания и навыки.
Президент выразил уверенность, что на форуме состоятся конструктивные дискуссии о формах дальнейшего сотрудничества, будут разработаны проекты и инициативы, способствующие социально-экономическому развитию стран.
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