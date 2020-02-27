Путин направил приветствие участникам Международного форума труда

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IV Санкт-Петербургского Международного форума труда, отметив хорошую возможность для обмена опытом в сфере трудовых отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

"Ваши регулярные встречи, в которых принимают участие парламентарии, представители государственных ведомств и местных властей, учёные и эксперты, руководители предприятий и бизнесмены, предоставляют хорошую возможность для обмена опытом в сфере трудовых отношений", - говорится в телеграмме.

Путин добавил, что в этом году форум посвящён актуальным вопросам, связанным с развитием человеческого капитала. Глава государства подчеркнул, что в данном контексте особого внимания заслуживает проблематика модернизации систем образования, регулирования трудовой миграции, внедрения инновационных технологий управления, обеспечения занятости, особенно среди молодёжи.

Глава государства отметил важность создания условий, при которых каждый человек получал бы возможность в полной мере реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, эффективно и своевременно осваивать новые знания и навыки.