Ученые сравнили ожирение с преждевременным старением

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канадские ученые обобщили результаты более 200 исследований, посвященных анализу влияние избыточного веса на развитие различных заболеваний и патологических состояний и выяснили, что ожирение является фактором, ускоряющим все процессы старения. Результаты Канадские ученые обобщили результаты более 200 исследований, посвященных анализу влияние избыточного веса на развитие различных заболеваний и патологических состояний и выяснили, что ожирение является фактором, ускоряющим все процессы старения. Результаты опубликованы в журнале Obesity Reviews.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 1,9 миллиарда взрослых и 380 миллионов детей имеют избыточный вес или страдают от ожирения. По сравнению с 1975 годом этот показатель по взрослым удвоился, а по детям и подросткам — вырос в 10 раз. Сегодня в мире больше людей умирают от последствий ожирения, чем от истощения.

Канадские ученые из Университета Конкордия в Монреале провели обобщающий мета-анализ более 200 исследований, посвященных оценке связи ожирения с предрасположенностью к различного типа генетическим нарушениям, ослаблению иммунитета и развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

В обзоре рассматривается воздействие избыточного веса на все процессы организма, начиная от клеточных и молекулярных эффектов и заканчивая влиянием состояния на иммунную систему, когнитивные функции, мобильность и многое другое.

"Уже на самых тонких уровнях мы видим, что ожирение является фактором, ускоряющим механизмы старения, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, клинического диетолога Сильвии Сантоса (Sylvia Santosa). — В действительности, механизмы, с помощью которых развиваются сопутствующие заболевания ожирения и старения, очень похожи".

По мнению ученых, ожирение с точки зрения его нагрузки на здоровье является, по сути, зеркалом старения, одной из его форм, которая предполагает более раннее начало хронических заболеваний, обычно связанных со старением.

Результаты исследования показали, что у людей старше 40, страдающих ожирением, ожидаемая продолжительность жизни меньше на 5,8 лет у мужчин и на 7,1 лет у женщин, по сравнению с людьми с нормальным весом.

"В той степени, в которой мы можем провести параллели с точки зрения патологии, ожирение и старение, скорее, являются двумя сторонами одной медали", — отмечает Сантоса.

Так, вызванный ожирением апоптоз — процесс программируемой клеточной гибели — наблюдается в клетках сердца, печени, почек, нейронах, сетчатке. Избыточный вес также подавляет аутофагию — процесс, направленный на удаление и утилизацию поврежденных компонентов клеток. Эти факторы могут приводить к развитию рака, диабета, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистым заболеваниям.

На генетическом уровне у людей с избыточным весом наблюдается эффект укорачивания теломер — защитных колпачков на концах нитей ДНК, длина которых напрямую связана с долголетием. У пациентов с ожирением теломеры могут быть на 25% короче, чем у людей с нормальной массой тела.

Среди других примеров влияния ожирения на организм, приведенных в исследовании, — дисфункция митохондрий, системное воспаление и ослабление реакций иммунной системы. По этой причине люди с ожирением более восприимчивы к инфекциям.

Авторы считают, что избыточный вес следует рассматривать в качестве фактора раннего старения, что позволит переосмыслить контекст проблемы глобальной эпидемии ожирения, связанной с малоподвижным образом жизни и питанием.