Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-27T11:49+0300
https://ria.ru/20200227/1565270022.html
Ученые сравнили ожирение с преждевременным старением
https://cdn24.img.ria.ru/images/153252/34/1532523439_0:147:4440:2645_1036x0_80_0_0_9898f2917e629e3686b13403f36ff379.jpg
РИА Новости

Ученые сравнили ожирение с преждевременным старением

11:49 27.02.2020
1908
© AP Photo / Mark LennihaДве женщины за разговором
Две женщины за разговором
© AP Photo / Mark Lenniha
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канадские ученые обобщили результаты более 200 исследований, посвященных анализу влияние избыточного веса на развитие различных заболеваний и патологических состояний и выяснили, что ожирение является фактором, ускоряющим все процессы старения. Результаты опубликованы в журнале Obesity Reviews.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 1,9 миллиарда взрослых и 380 миллионов детей имеют избыточный вес или страдают от ожирения. По сравнению с 1975 годом этот показатель по взрослым удвоился, а по детям и подросткам — вырос в 10 раз. Сегодня в мире больше людей умирают от последствий ожирения, чем от истощения.
Канадские ученые из Университета Конкордия в Монреале провели обобщающий мета-анализ более 200 исследований, посвященных оценке связи ожирения с предрасположенностью к различного типа генетическим нарушениям, ослаблению иммунитета и развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания.
В обзоре рассматривается воздействие избыточного веса на все процессы организма, начиная от клеточных и молекулярных эффектов и заканчивая влиянием состояния на иммунную систему, когнитивные функции, мобильность и многое другое.
"Уже на самых тонких уровнях мы видим, что ожирение является фактором, ускоряющим механизмы старения, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, клинического диетолога Сильвии Сантоса (Sylvia Santosa). — В действительности, механизмы, с помощью которых развиваются сопутствующие заболевания ожирения и старения, очень похожи".
Мужчина с избыточным весом
14 января, 11:45РИА Наука
Ученые нашли способ предотвратить ожирение
По мнению ученых, ожирение с точки зрения его нагрузки на здоровье является, по сути, зеркалом старения, одной из его форм, которая предполагает более раннее начало хронических заболеваний, обычно связанных со старением.
Результаты исследования показали, что у людей старше 40, страдающих ожирением, ожидаемая продолжительность жизни меньше на 5,8 лет у мужчин и на 7,1 лет у женщин, по сравнению с людьми с нормальным весом.
"В той степени, в которой мы можем провести параллели с точки зрения патологии, ожирение и старение, скорее, являются двумя сторонами одной медали", — отмечает Сантоса.
Так, вызванный ожирением апоптоз — процесс программируемой клеточной гибели — наблюдается в клетках сердца, печени, почек, нейронах, сетчатке. Избыточный вес также подавляет аутофагию — процесс, направленный на удаление и утилизацию поврежденных компонентов клеток. Эти факторы могут приводить к развитию рака, диабета, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистым заболеваниям.
На генетическом уровне у людей с избыточным весом наблюдается эффект укорачивания теломер — защитных колпачков на концах нитей ДНК, длина которых напрямую связана с долголетием. У пациентов с ожирением теломеры могут быть на 25% короче, чем у людей с нормальной массой тела.
Среди других примеров влияния ожирения на организм, приведенных в исследовании, — дисфункция митохондрий, системное воспаление и ослабление реакций иммунной системы. По этой причине люди с ожирением более восприимчивы к инфекциям.
Авторы считают, что избыточный вес следует рассматривать в качестве фактора раннего старения, что позволит переосмыслить контекст проблемы глобальной эпидемии ожирения, связанной с малоподвижным образом жизни и питанием.
"На фоне ожирения в организме происходят процессы, ускоряющие процесс старения. Мы надеемся, что наша работа поможет по-новому взглянуть на последствия избыточного веса у людей", — заключила Сантоса.
Женщина с лишним весом в Нью-Йорке, США
9 января, 09:31РИА Наука
Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения
1901101
Обсудить 0
РИА НаукаОжирениедолголетиестарениебиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаМонреальКанада
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Газированная вода в холодильнике
Ученые назвали новую опасность газированных напитков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Президент Украины Владимир Зеленский
На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Строительство парка Остров мечты
Путин посетит парк развлечений "Остров мечты" перед его открытием
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Раковая клетка в организме человека
Онколог развеял самые распространенные мифы о раке
Генеральный директор, ПАО Россети Павел Ливинский
Глава "Россетей" рассказал о беспроводной передаче электроэнергии
Отоларинголог принимает пациента в городской поликлинике № 68 в Москв
Разработан метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию
Певец Александр Панайотов
Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Решетка перед зданием Московского городского суда
В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
Сотрудник полиции
Саратовский таксист рассказал о нападении из-за детского кресла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния