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Мертвая рыба в Дону оказалась выброшенным уловом
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РИА Новости

Мертвая рыба в Дону оказалась выброшенным уловом

11:49 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Результаты анализов воды и донных отложений подтвердили, что мертвая рыба в реке Дон в Ростове-на-Дону была уловом, который выбросили с борта судна, сообщает правительство Ростовской области.
На прошлой неделе в соцсети "ВКонтакте" появилось фото берега реки Дон в районе Ростова-на-Дону с большим количеством мертвой рыбы. Как сообщали пользователи, на фото - пеленгас и окунь. В минприроды области РИА Новости подтвердили, что к ним поступила информация о гибели рыбы. Специалисты отобрали на месте пробы, высказав предположение, что причина гибели – браконьерство: не поместившуюся в судно рыбу нарушители могли выбросить в воду.
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"Результаты анализов подтверждают предположение, что погибшая под Ростовом рыба является уловом, возможно, незаконным, выброшенным по неустановленным причинам с борта неустановленного плавсредства", - говорится в информации областного правительства.
Так, результаты ихтиопатологического обследования не выявили у рыбы паразитарных и бактериальных заболеваний. Гидрохимические показатели (содержание кислорода, кислотность) не превышали ПДК и не могли стать причиной гибели пеленгаса. Токсинов и пестицидов в воде также обнаружено не было.
Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства ведет административное расследование по факту гибели рыб и расчет нанесенного водным биологическим ресурсам ущерба.
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ДонФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Ростов-на-ДонуПроисшествия
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