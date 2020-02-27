Мертвая рыба в Дону оказалась выброшенным уловом

"Результаты анализов подтверждают предположение, что погибшая под Ростовом рыба является уловом, возможно, незаконным, выброшенным по неустановленным причинам с борта неустановленного плавсредства", - говорится в информации областного правительства.

Так, результаты ихтиопатологического обследования не выявили у рыбы паразитарных и бактериальных заболеваний. Гидрохимические показатели (содержание кислорода, кислотность) не превышали ПДК и не могли стать причиной гибели пеленгаса. Токсинов и пестицидов в воде также обнаружено не было.