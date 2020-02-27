Аксенов назвал новый памятный день на Украине "трагедией в умах"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава Глава Крыма Сергей Аксенов назвал учреждение на Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" трагедией в умах украинских руководителей.

Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он подписал указ об установлении 26 февраля "Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

"Мы развиваемся, двигаемся вперед, а руководители соседней страны до сих пор не отошли от прежней работы. Сложно сказать, чем они руководствуются, принимая решение об установлении таких дат. Так что думаю, что это самая настоящая трагедия в умах руководства страны" - сказал Аксенов, слова которого приводит пресс-служба крымского правительства.

По его словам, подобный день будет праздником исключительно для руководства страны, но не для ее жителей.

"Это вечный праздник для всех президентов Украины, но не для всего украинского народа, потому что большинство людей понимает, что Крым окончательно выбрал свой путь и назад возврата не будет. Руководство страны всю жизнь обманывало украинский народ и нынешний президент – не исключение. Ведь людей от реальных проблем чем-то надо отвлечь, при том, все понимают, что Украина сегодня движется по наклонной плоскости", - сказал Аксенов.

По его словам, руководству Украины стоит давно смириться с выбором крымчан и признать вхождение полуострова в состав Российской Федерации.