В Госдуме прокомментировали заявление командующего ВМС Украины

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление командующего ВМС Украины об укреплении боевого потенциала Заявление командующего ВМС Украины об укреплении боевого потенциала Черноморского флота (ЧФ) свидетельствует о признании невозможности силового возвращения Крыма в состав Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. По его словам, корабельный состав увеличился с 29 кораблей до 42, причем из них 12 - носители ракетного оружия. Воронченко указал, что в регионе появились семь подводных лодок, а на суше противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион". Командующий ВМС Украины также отметил мощную авиацию, размещенную Россией в Крыму.

"Слова главкома ВМС Украины - хороший повод выбросить дурь из головы политиков, мечтающих о силовом возвращении Крыма под юрисдикцию Киева. Это открытое признание бессилия в противостоянии с Россией", - сказал Белик.

Состояние ВМС Украины удручает

Как отметил депутат, укрепление боевого потенциала ЧФ происходит на фоне удручающего состояния ВМС Украины.

"Ударных кораблей класса фрегат нет, подводных сил нет, морская авиация еле крыльями машет, противокорабельные ракеты берегового базирования проходят испытания и создаются на базе советских проектов 70-х годов. Я уже не говорю о современных комплексах РЭБ и спутниковой разведки. По сути, сегодня ВМС Украины - это остатки армии батьки Махно", - заявил Белик.

Депутат уверен, что украинскому адмиралу нелегко далось это заявление, но, видимо, он из тех немногих высших военных чинов, которые понимают, что "атака на Крым обернется катастрофой для самой Украины".

В Киеве начинают прозревать

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев отметил, что начальники, занимающие высокие должности как на украинском флоте, так и в вооруженных силах страны в целом, любят разбрасываться громкими, зачастую абсурдными заявлениями.

"За это их ценят ярые бандеровцы на всех этажах киевской власти. Но отрадно, что и у них иногда наступает понимание, что Черноморский флот - это надежный гарант безопасности России не только на Черном, но Средиземном морях, то есть в ближней и дальней морских зонах", - сказал Ненашев агентству.

Экономика вооружает флот

Бывший командующий ЧФ (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости, что активное перевооружение связано с улучшением экономической ситуации в стране, которое произошло в последние годы.

"В стране в 90-е годы была такая экономическая ситуация, которая не давала возможность перевооружать армию и флот. Теперь такая возможность есть. Кроме того, украинские власти в те годы всячески мешали поступлению на Черноморский флот новых кораблей и самолетов", - отметил адмирал.