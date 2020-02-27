Эксперт предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушение ПДД

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Новые штрафы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) необходимо дифференцировать для прилежных автомобилистов и дорожных хулиганов, наказание для которых должно стать "прогрессивным", считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее заместитель министра юстиции РФ Денис Новак заявил, что предложенное в проекте нового КоАП резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ДД) не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
12 февраля, 10:09Нужно ли ужесточать наказание за нарушения ПДД?
"Самое важное – это не размер штрафа, а неотвратимость и, особенно, справедливость наказания. Если водитель годами ездит по правилам, у него нет штрафов и он случайно совершил незначительное нарушение ПДД, то его вообще нужно прощать. А вот если речь идет о дорожных хулиганах, то их наказывать нещадно. И для них нужно делать штраф прогрессивным, либо привязывать его к стоимости авто, поскольку для всевозможных "мажоров" даже несколько десятков тысяч – это не деньги", - сказал РИА Новости Цветков.
Он отметил, что простое повышение штрафов "при нынешнем уровне коррупции" ни к чему не приведет. Для минимизации взяток на дорогах, считает эксперт, на всех инспекторах ДПС должен быть постоянно включенный персональный видеорегистратор.
Ранее Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Критику в обществе вызвало предложение о значительном ужесточении наказания за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.