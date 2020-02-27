Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T11:49+0300
https://ria.ru/20200227/1565269729.html
Эксперт предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушение ПДД
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941175_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_374d8a1889bcf1a73eaf6f59399a153a.jpg
РИА Новости

Эксперт предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушение ПДД

11:44 27.02.2020 (обновлено: 11:49 27.02.2020)
7696
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Новые штрафы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) необходимо дифференцировать для прилежных автомобилистов и дорожных хулиганов, наказание для которых должно стать "прогрессивным", считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее заместитель министра юстиции РФ Денис Новак заявил, что предложенное в проекте нового КоАП резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ДД) не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
Сотрудник ДПС в Москве
12 февраля, 10:09
Нужно ли ужесточать наказание за нарушения ПДД?
"Самое важное – это не размер штрафа, а неотвратимость и, особенно, справедливость наказания. Если водитель годами ездит по правилам, у него нет штрафов и он случайно совершил незначительное нарушение ПДД, то его вообще нужно прощать. А вот если речь идет о дорожных хулиганах, то их наказывать нещадно. И для них нужно делать штраф прогрессивным, либо привязывать его к стоимости авто, поскольку для всевозможных "мажоров" даже несколько десятков тысяч – это не деньги", - сказал РИА Новости Цветков.
Он отметил, что простое повышение штрафов "при нынешнем уровне коррупции" ни к чему не приведет. Для минимизации взяток на дорогах, считает эксперт, на всех инспекторах ДПС должен быть постоянно включенный персональный видеорегистратор.
Ранее Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Критику в обществе вызвало предложение о значительном ужесточении наказания за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
5151024
Обсудить 3
ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
В Госдуме прокомментировали заявление командующего ВМС Украины
НК ЮКОС
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Михаил Емельянов
Депутат Госдумы призвал уменьшить размер дорожных штрафов в новом КоАП
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Решетка перед зданием Московского городского суда
В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
Добыча нефти
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния