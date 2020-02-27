Эксперт предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушение ПДД

"Самое важное – это не размер штрафа, а неотвратимость и, особенно, справедливость наказания. Если водитель годами ездит по правилам, у него нет штрафов и он случайно совершил незначительное нарушение ПДД, то его вообще нужно прощать. А вот если речь идет о дорожных хулиганах, то их наказывать нещадно. И для них нужно делать штраф прогрессивным, либо привязывать его к стоимости авто, поскольку для всевозможных "мажоров" даже несколько десятков тысяч – это не деньги", - сказал РИА Новости Цветков.