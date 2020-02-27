В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус прибывшую в Врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус прибывшую в Воронеж из Италии девушку, у которой нашли признаки ОРВИ, сообщает правительство региона.

Ранее в Воронеже были госпитализированы с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из Китая. Заболевание у них не подтвердилось, всех их выписали из больницы.

"В четверг, 27 февраля, в Воронеже в рамках эпиднастороженности госпитализирована пациентка с признаками ОРВИ, недавно вернувшаяся из Милана. Она находится в инфекционном боксе областной детской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.

Как отмечает областное правительство, для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, готовятся пробы для специального анализа на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. "Параллельно будет проведено исследование на грипп. Люди, контактировавшие с пациенткой, будут взяты под наблюдение эпидемиологов", - информируют власти.

Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев (258) отмечены в области Ломбардия. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии.