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В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
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РИА Новости

В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку

11:43 27.02.2020 (обновлено: 13:27 27.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус прибывшую в Воронеж из Италии девушку, у которой нашли признаки ОРВИ, сообщает правительство региона.
Ранее в Воронеже были госпитализированы с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из Китая. Заболевание у них не подтвердилось, всех их выписали из больницы.
"В четверг, 27 февраля, в Воронеже в рамках эпиднастороженности госпитализирована пациентка с признаками ОРВИ, недавно вернувшаяся из Милана. Она находится в инфекционном боксе областной детской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.
Как отмечает областное правительство, для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, готовятся пробы для специального анализа на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. "Параллельно будет проведено исследование на грипп. Люди, контактировавшие с пациенткой, будут взяты под наблюдение эпидемиологов", - информируют власти.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев (258) отмечены в области Ломбардия. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи человек, скончались 2 744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2 790, скончались 44 человека.
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