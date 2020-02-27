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Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
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РИА Новости

Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии

11:43 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном в ходе его рабочего визита в РФ ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ассельборн в ходе своего рабочего визита в Москву 28 февраля обсудит с Лавровым двухстороннее сотрудничество и вопросы поддержания стабильности в мире.
"В ходе переговоров Лавров и Ассельборн подробно обсудят проблематику стратегической стабильности и разоружения, обеспечения европейской безопасности. Состоится обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, на Украине, вокруг иранской ядерной программы, ближневосточному урегулированию. Министры затронут актуальные вопросы взаимодействия в ООН, а также тему изменения климата", - сообщили в министерстве.
Посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер ранее сообщил в интервью РИА Новости, что прорабатывается визит в Санкт-Петербург премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
26 февраля, 11:11
Замглавы МИД обсудил с послом Катара в Москве ситуацию в Сирии и Ливии
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Мария ЗахароваМИД ЛюксембургаЖан АссельборнСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЛюксембург (государство)В мире
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