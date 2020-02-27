Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии

"В ходе переговоров Лавров и Ассельборн подробно обсудят проблематику стратегической стабильности и разоружения, обеспечения европейской безопасности. Состоится обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, на Украине, вокруг иранской ядерной программы, ближневосточному урегулированию. Министры затронут актуальные вопросы взаимодействия в ООН, а также тему изменения климата", - сообщили в министерстве.