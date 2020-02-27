Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном в ходе его рабочего визита в РФ ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ассельборн в ходе своего рабочего визита в Москву 28 февраля обсудит с Лавровым двухстороннее сотрудничество и вопросы поддержания стабильности в мире.
"В ходе переговоров Лавров и Ассельборн подробно обсудят проблематику стратегической стабильности и разоружения, обеспечения европейской безопасности. Состоится обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, на Украине, вокруг иранской ядерной программы, ближневосточному урегулированию. Министры затронут актуальные вопросы взаимодействия в ООН, а также тему изменения климата", - сообщили в министерстве.
Посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер ранее сообщил в интервью РИА Новости, что прорабатывается визит в Санкт-Петербург премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.