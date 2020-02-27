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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
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РИА Новости

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

11:42 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 63,8 рубля за доллар с декабрьской оценки в 64,5 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.
При этом Сбербанк повысил ожидания по курсу рубля и на 2021 год - до 64,5 рубля за доллар с 65 рублей, а также на 2022 год - до 65 рублей за доллар с 65,5 рубля.
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По прогнозу правительства, среднегодовой курс доллара в 2020 году пересмотрен в сторону укрепления нацвалюты до 63,9 рубля за доллар с 65,7 рубля. Прогнозы по среднегодовому курсу доллара на 2021 и 2022 годы остались без изменений - 66,1 рубля и 66,5 рубля за доллар соответственно.
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