Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 63,8 рубля за доллар с декабрьской оценки в 64,5 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.
При этом Сбербанк повысил ожидания по курсу рубля и на 2021 год - до 64,5 рубля за доллар с 65 рублей, а также на 2022 год - до 65 рублей за доллар с 65,5 рубля.
По прогнозу правительства, среднегодовой курс доллара в 2020 году пересмотрен в сторону укрепления нацвалюты до 63,9 рубля за доллар с 65,7 рубля. Прогнозы по среднегодовому курсу доллара на 2021 и 2022 годы остались без изменений - 66,1 рубля и 66,5 рубля за доллар соответственно.