Ученые назвали новую опасность газированных напитков

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Часто употребление газированных напитков среди взрослых повышает риск развития нарушений липидного обмена, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца.
Ученые из Университета Тафтса выяснили, что у людей, употреблявших газировку каждый день, риск развития одного из вариантов дислипидемии – снижения концентрации липопротеинов высокой плотности или "хорошего" холестерина – был на 98 процентов выше, чем у тех, кто пил сахарные напитки гораздо реже. У них также больше шансов с годами обнаружить завышенный общий уровень холестерина.
Ученые наблюдали за участниками эксперимента старшего и среднего возраста на протяжении двенадцати лет.
"Результаты показали, что частое употребление сладких напитков – газировки, лимонада или фруктового пунша – с возрастом может способствовать появлению нарушений липидного обмена. Исходя из этого, есть смысл отказаться от них, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина в крови", — заметил один из авторов исследования Никола МакКиоун.
Диетологи порекомендовали утолять жажду простой водой, а вместо фруктовых соков употреблять цельные фрукты.