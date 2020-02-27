Ученые назвали новую опасность газированных напитков

Ученые из Университета Тафтса выяснили, что у людей, употреблявших газировку каждый день, риск развития одного из вариантов дислипидемии – снижения концентрации липопротеинов высокой плотности или "хорошего" холестерина – был на 98 процентов выше, чем у тех, кто пил сахарные напитки гораздо реже. У них также больше шансов с годами обнаружить завышенный общий уровень холестерина.