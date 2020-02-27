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США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
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РИА Новости

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

11:31 27.02.2020 (обновлено: 11:33 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. США на днях отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления (ДСНВ), но буквально на днях американцы от этого официально отказались", - заявил Леонтьев, выступая в Совете Федерации на круглом столе по теме "Будущее ДСНВ".
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
6 декабря 2019, 16:44Сказано в эфире
"Система ограничений". Прислушаются ли США к предложениям РФ по ДСНВ?Россия готова обсуждать включение в ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон", заявили в МИД. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил, ответят ли США на предложение российской стороны.
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