США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

"Система ограничений". Прислушаются ли США к предложениям РФ по ДСНВ? Россия готова обсуждать включение в ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон", заявили в МИД. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил, ответят ли США на предложение российской стороны.